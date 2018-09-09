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«Воспоминания»: Анастасия Волочкова под звуки вальса вспомнила свою свадьбу

Анастасия Волочкова в своем микроблоге Instagram обнародовала новый небольшой видеоролик, в котором запечатлено, как она едет в машине вместе с дочерью. В автомобиле играет вальс, под который знаменитость танцевала вместе с папой Арины.

«Воспоминания»: Анастасия Волочкова под звуки вальса вспомнила свою свадьбу


Танцовщица спрашивает дочь, помнит ли она, сколько ей было лет, когда они с отцом поженились, однако Ариадна не помнит. Это неудивительно, так как затем Анастасия Волочкова говорит, что девочке был один год и восемь месяцев. Под публикацией балерина написала - «Воспоминания о свадьбе». Фанатам это показалось странным.

«Воспоминания»: Анастасия Волочкова под звуки вальса вспомнила свою свадьбу


Некоторые из них заподозрили, что звезда балета стала задумываться о новом бракосочетании. Поклонники вспомнили роскошную свадьбу Анастасии Волочковой в 2007 году, и совсем не против увидеть это событие снова. Они считают, что этого также хочет сама балерина. Фолловеры уверены, что замужество пойдёт на пользу, как танцовщице, так и её дочери.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:15
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