BMW официально показал версии X3 M и X4 M

Представители пресс-ведомства баварского бренда показали фото “заряженных” версий BMW X3 M, а также X4 M. Свою внешность они скрывают за камуфляжным покрытием. Согласно ожиданиям, тестированием авто через несколько дней займутся в рамках трассы Нюрбургринг. На сегодняшний день известно, что под капотом новых версий разместился новый силовой агрегат с турбонаддувом и шестью цилиндрами. Силовой агрегат должен сочетаться с полноприводной фирменной системой xDrive. Двигатель впервые установили в версии седана M5.Имеются предположения, что речь ведётся прежде всего о 3,5-литровом моторе BMW S58 на 450 лошадиных сил. Согласно прочим источникам топовые версии BMW X3 M, а также X4 M оснащаются силовыми установками на 475 лошадиных сил. Прочие детали о данных новинках держаться в секрете.