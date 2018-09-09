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В Ростове обнаженный мужчина проехал в городском автобусе

Полностью обнаженный мужчина в Ростове проехал в городском автобусе. Инцидент произошёл 8 сентября.

В Ростове обнаженный мужчина проехал в городском автобусе


Полностью в обнаженном виде молодой человек вошел в общественный транспорт, прикрывая руками свои гениталии. Очевидцы отмечают, что он ввёл себя мирно, не пытался к кому-либо приставать. Единственной странностью пассажира было его голое тело. Через несколько остановок раздетый, а также босой гражданин покинул общественное транспортное средство. Пока отсутствует информация, что именно подтолкнуло ростовского жителя разгуливать в таком виде по улицам, а также в городском транспорте.

Пользователи в Сети начали выдвигать самые разнообразные версии случившегося. Некоторые предположили, что у какой-то местной девушки муж не вовремя вернулся из командировки. Другие считают, что голого незнакомца ограбили. Некоторые участники дискуссии выдвинули предположение, что парень проиграл спор. А ряд пользователей считают, что у мужчины проблемы с психикой.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:31
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