«Нам 4 года»: Полина Гагарина отпраздновала годовщину свадьбы

Исполнительница песен поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с супругом. Под фото артистка написала: «Нам 4 года». Официально пара расписалась в 2014 году. Весной прошедшего года у супругов родилась дочь по имени Мия. Кроме этого, у Полины Гагариной от предыдущего брака с Петром Кисловым подрастает сын.Дмитрий Исхаков в своем микроблоге также упомянул о данном событии. По его словам, четыре года назад, вступив в официальный брак с артисткой, он образовал ячейку общества. Фанаты в комментариях начали поздравлять супругов с четвертой годовщиной их свадьбы.