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Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с гипертонией

Британские медики сообщили о пользе сока сельдерея, который помогает привести в норму артериальное давление. Специалисты полагают, что данное растение может стать помощником в борьбе с гипертонией лишь в случае ежедневного употребления.

Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с гипертонией


В сельдерее содержится химическое вещество 3-н-бутилфталид, которое при попадании в организм человека увеличивает кровеносные сосуды в диаметре. По этой причине специалисты порекомендовали страдающим с гипертонией, каждый день выпивать примерно 110 граммов сока этого растения. Стебли сельдерея пахучего богаты полифенольными антиоксидантами, которые способствуют улучшению работы сердца и сосудов.

Употребление 110 граммов сока сельдерея наряду со снижением съедаемой соли способно стабилизировать показатели артериального давления уже через 7 дней.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:33
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