Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с гипертонией

В сельдерее содержится химическое вещество 3-н-бутилфталид, которое при попадании в организм человека увеличивает кровеносные сосуды в диаметре. По этой причине специалисты порекомендовали страдающим с гипертонией, каждый день выпивать примерно 110 граммов сока этого растения. Стебли сельдерея пахучего богаты полифенольными антиоксидантами, которые способствуют улучшению работы сердца и сосудов.Употребление 110 граммов сока сельдерея наряду со снижением съедаемой соли способно стабилизировать показатели артериального давления уже через 7 дней.