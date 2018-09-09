Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с гипертонией
Британские медики сообщили о пользе сока сельдерея, который помогает привести в норму артериальное давление. Специалисты полагают, что данное растение может стать помощником в борьбе с гипертонией лишь в случае ежедневного употребления.
В сельдерее содержится химическое вещество 3-н-бутилфталид, которое при попадании в организм человека увеличивает кровеносные сосуды в диаметре. По этой причине специалисты порекомендовали страдающим с гипертонией, каждый день выпивать примерно 110 граммов сока этого растения. Стебли сельдерея пахучего богаты полифенольными антиоксидантами, которые способствуют улучшению работы сердца и сосудов.
Употребление 110 граммов сока сельдерея наряду со снижением съедаемой соли способно стабилизировать показатели артериального давления уже через 7 дней.
В сельдерее содержится химическое вещество 3-н-бутилфталид, которое при попадании в организм человека увеличивает кровеносные сосуды в диаметре. По этой причине специалисты порекомендовали страдающим с гипертонией, каждый день выпивать примерно 110 граммов сока этого растения. Стебли сельдерея пахучего богаты полифенольными антиоксидантами, которые способствуют улучшению работы сердца и сосудов.
Употребление 110 граммов сока сельдерея наряду со снижением съедаемой соли способно стабилизировать показатели артериального давления уже через 7 дней.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:33