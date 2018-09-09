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''Согласна ''сменить пол'': Алла Пугачева шокировала общественность смелым заявлением

Знаменитая исполнительница песен Алла Пугачева шокировала общественность смелым заявлением. По словам Примадонны российской эстрады, она готова ради песни "сменить пол".

''Согласна ''сменить пол'': Алла Пугачева шокировала общественность смелым заявлением


О том, что Алла Борисовна согласилась "сменить пол" для того, чтобы спеть мужскую композицию, рассказал Леонид Агутин. По словам артиста, в ноябре-месяце в честь его 50-летия состоится юбилейный концерт. Как оказалось, Примадонна решила исполнить известную песню Леонида Николаевича под названием "Ты плачешь".

''Согласна ''сменить пол'': Алла Пугачева шокировала общественность смелым заявлением


Сложность в том, что композиция написана от мужского имени. Однако Алла Пугачева решила, что для данной песни стоит "сменить пол". Она отметила, что сама подкорректирует текст композиции.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15
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