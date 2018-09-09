''Согласна ''сменить пол'': Алла Пугачева шокировала общественность смелым заявлением

О том, что Алла Борисовна согласилась "сменить пол" для того, чтобы спеть мужскую композицию, рассказал Леонид Агутин. По словам артиста, в ноябре-месяце в честь его 50-летия состоится юбилейный концерт. Как оказалось, Примадонна решила исполнить известную песню Леонида Николаевича под названием "Ты плачешь".Сложность в том, что композиция написана от мужского имени. Однако Алла Пугачева решила, что для данной песни стоит "сменить пол". Она отметила, что сама подкорректирует текст композиции.