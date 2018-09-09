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Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых премьер авто в рамках Парижского автосалона

Автолюбители ожидают открытие Парижского автосалона, где дебютируют самые перспективные новые версии мировой автомобильной промышленности. Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых премьер.

Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых премьер авто в рамках Парижского автосалона


Больше всего внимания привлекает немецкий кроссовер BMW X5, который выпустили на платформе CLAR. Он дополнен некоторыми инновационными методиками. На втором месте оказалась Skoda Vision RS. Данный концепт является прообразом авто компакт-класса, которое по всей видимости принадлежало поколению Rapid.

Дальше в рейтинге следует японский универсал версии Toyota Corolla Touring. В свою очередь появление данного транспортного средства в Париже будет первым публичным выходом на мировой авторынок. Четвёртая позиция досталась ProCeed от Kia. Пятёрку данного ТОП замыкает Lexus RC. Его стилистика не оставляет равнодушных.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:43
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