АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Эксперты назвали продукты для повышения сексуального здоровья

Эксперты рекомендуют перед интимной близостью сначала отправиться на кухню, чтобы употребить некоторые продукты. Определенная еда повысит сексуальную выносливость.

Эксперты назвали продукты для повышения сексуального здоровья


Тыквенные семечки являются одним из таких продуктов и отличаются высоким содержанием цинка, минералов и витаминов, а также содержат триптофан, который способствует производству серотонина, чтобы повысить настроение. Свёкла и зеленые листовые овощи позволят повысить выработку оксида азота, который помогает поддерживать кровообращение. Вишня является источником гормона, который способствует спокойному сну. А сон в свою очередь улучшает сексуальную жизнь. Клюквенный сок обладает фитохимическим веществом, которое уменьшают способность бактерий прицепляться к мочевым путям.

В яблоках имеется кверцетин, который может играет большую роль в контроле симптомов простатита. Устрицы, в которых много питательных веществ имеют потенциал для повышения сексуальной активности.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:58
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Квитко показала фотографию в элегантном
Эксперты назвали продукты для повышения
Эксперты опубликовали 10 реальных причин отказа
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых премьер авто
Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro должен повторить
Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с
В Ростове обнаженный мужчина проехал в городском
"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула
Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце
Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам
BMW серии R получат новый двигатель на 1254
Оксана Федорова поздравила всех женщин с
В США камера видеонаблюдения зафиксировала НЛО
Эксперты назвали лучшие смартфоны на Android 2018
В Шекснинском районе найдено тело утонувшей
«Ждать скандала и скалки»: Сати Казанова и
В Рязани из окна выпал 2-летний ребёнок
Мужчина из Ульяновска пропал по дороге в Москву
В Воронежской области обнаружили повешенную
Ученые: Звезды могут объединяться для сталкивания
Кажетта Ахметжанова: Вдова Иосифа Кобзона долгие
«Глупый способ»: Измена жениха не заставит
Эксперты составили ТОП культовых авто с низким
Учёные: Активированный уголь может привести к
Светящийся шар был снят на видео в небе над
Баста выложил в Instagram архивную фотографию
Audi озвучила расценки на кроссовер Audi Q8
Поклонники раскритиковали Елену Темникову на
Учёные: К Земле приближается "луч смерти"
Назван список самых надежных автомобилей 2018 года
Просмотреть все новости