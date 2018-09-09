Эксперты назвали продукты для повышения сексуального здоровья
Эксперты рекомендуют перед интимной близостью сначала отправиться на кухню, чтобы употребить некоторые продукты. Определенная еда повысит сексуальную выносливость.
Тыквенные семечки являются одним из таких продуктов и отличаются высоким содержанием цинка, минералов и витаминов, а также содержат триптофан, который способствует производству серотонина, чтобы повысить настроение. Свёкла и зеленые листовые овощи позволят повысить выработку оксида азота, который помогает поддерживать кровообращение. Вишня является источником гормона, который способствует спокойному сну. А сон в свою очередь улучшает сексуальную жизнь. Клюквенный сок обладает фитохимическим веществом, которое уменьшают способность бактерий прицепляться к мочевым путям.
В яблоках имеется кверцетин, который может играет большую роль в контроле симптомов простатита. Устрицы, в которых много питательных веществ имеют потенциал для повышения сексуальной активности.
Тыквенные семечки являются одним из таких продуктов и отличаются высоким содержанием цинка, минералов и витаминов, а также содержат триптофан, который способствует производству серотонина, чтобы повысить настроение. Свёкла и зеленые листовые овощи позволят повысить выработку оксида азота, который помогает поддерживать кровообращение. Вишня является источником гормона, который способствует спокойному сну. А сон в свою очередь улучшает сексуальную жизнь. Клюквенный сок обладает фитохимическим веществом, которое уменьшают способность бактерий прицепляться к мочевым путям.
В яблоках имеется кверцетин, который может играет большую роль в контроле симптомов простатита. Устрицы, в которых много питательных веществ имеют потенциал для повышения сексуальной активности.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:58