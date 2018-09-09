"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула поклонникам на грядущие перемены в жизни

В последнее время всё больше появляется слухов о разводе Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Пара практически не появляется вместе. Однако 1 сентября было исключением, потому что их дочь София пошла в первый класс. Пока певица неохотно разговаривает о семейной жизни. Но в последнее время звезда намекает на близкое расставание. Недавно исполнительница песен заявила, что не может простить предательство, намекнув, что любящий человек ни за что в жизни так не поступит.В новом посте поклонники также нашли намёки. Они предполагают, что их любимица решила кардинально поменять свою жизнь. Видео показывает нарезку кадров, рассказывающих о ступенях карьеры певицы. Фоном звучат слова из ее песни, которые призывают уходить по-английски, а также начинать всё сначала. Фолловеры решили, что после "Новой волны" Ани Лорак объявит о разводе с супругом. Подписчики считают, что артистка хочет расстаться со своим прошлым.