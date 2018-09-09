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"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула поклонникам на грядущие перемены в жизни

Ани Лорак в своем микроблоге Instagram опубликовав новый пост, заинтриговала фанатов. Они считают, что знаменитость намекнула на грядущие перемены в личной жизни.

"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула поклонникам на грядущие перемены в жизни


В последнее время всё больше появляется слухов о разводе Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Пара практически не появляется вместе. Однако 1 сентября было исключением, потому что их дочь София пошла в первый класс. Пока певица неохотно разговаривает о семейной жизни. Но в последнее время звезда намекает на близкое расставание. Недавно исполнительница песен заявила, что не может простить предательство, намекнув, что любящий человек ни за что в жизни так не поступит.

"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула поклонникам на грядущие перемены в жизни


В новом посте поклонники также нашли намёки. Они предполагают, что их любимица решила кардинально поменять свою жизнь. Видео показывает нарезку кадров, рассказывающих о ступенях карьеры певицы. Фоном звучат слова из ее песни, которые призывают уходить по-английски, а также начинать всё сначала. Фолловеры решили, что после "Новой волны" Ани Лорак объявит о разводе с супругом. Подписчики считают, что артистка хочет расстаться со своим прошлым.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30
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