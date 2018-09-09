АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам из больницы

Певец Валерий Леонтьев попал в больницу, о чем сообщил своим фанатам в Instagram. Исполнитель отметил, что медики запретили ему несколько дней появляться на сцене.

Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам из больницы


Знаменитость должен был участвовать в концертах в рамках фестиваля «Новая волна», но в течение ближайших дней певец будет отсутствовать. Об этом Валерий Леонтьев сообщил поклонникам отметив, что сожалеет, но ему придется выполнить распоряжение врачей. Исполнитель пояснил, что оказался в клинике с диагнозом пневмония, сейчас за его самочувствием следят медики.

Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам из больницы


Также Валерий Леонтьев выразил надежду, что за несколько дней он сможет поправить здоровье и выступить хотя бы в рамках заключительного концерта фестиваля. Подписчики в комментариях начали всячески поддерживать певца, желая ему скорейшего выздоровления. Исполнитель поблагодарил фанатов за поддержку.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:16
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Квитко показала фотографию в элегантном
Эксперты назвали продукты для повышения
Эксперты опубликовали 10 реальных причин отказа
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых премьер авто
Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro должен повторить
Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с
В Ростове обнаженный мужчина проехал в городском
"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула
Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце
Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам
BMW серии R получат новый двигатель на 1254
Оксана Федорова поздравила всех женщин с
В США камера видеонаблюдения зафиксировала НЛО
Эксперты назвали лучшие смартфоны на Android 2018
В Шекснинском районе найдено тело утонувшей
«Ждать скандала и скалки»: Сати Казанова и
В Рязани из окна выпал 2-летний ребёнок
Мужчина из Ульяновска пропал по дороге в Москву
В Воронежской области обнаружили повешенную
Ученые: Звезды могут объединяться для сталкивания
Кажетта Ахметжанова: Вдова Иосифа Кобзона долгие
«Глупый способ»: Измена жениха не заставит
Эксперты составили ТОП культовых авто с низким
Учёные: Активированный уголь может привести к
Светящийся шар был снят на видео в небе над
Баста выложил в Instagram архивную фотографию
Audi озвучила расценки на кроссовер Audi Q8
Поклонники раскритиковали Елену Темникову на
Учёные: К Земле приближается "луч смерти"
Назван список самых надежных автомобилей 2018 года
Просмотреть все новости