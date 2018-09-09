Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам из больницы

Знаменитость должен был участвовать в концертах в рамках фестиваля «Новая волна», но в течение ближайших дней певец будет отсутствовать. Об этом Валерий Леонтьев сообщил поклонникам отметив, что сожалеет, но ему придется выполнить распоряжение врачей. Исполнитель пояснил, что оказался в клинике с диагнозом пневмония, сейчас за его самочувствием следят медики.Также Валерий Леонтьев выразил надежду, что за несколько дней он сможет поправить здоровье и выступить хотя бы в рамках заключительного концерта фестиваля. Подписчики в комментариях начали всячески поддерживать певца, желая ему скорейшего выздоровления. Исполнитель поблагодарил фанатов за поддержку.