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Эксперты опубликовали 10 реальных причин отказа женщин от секса

Эксперты опубликовали 10 реальных причин, по которым женщины дают отказ от секса с партнерами. Правдивость показаний обеспечила конфиденциальность опроса.

Эксперты опубликовали 10 реальных причин отказа женщин от секса


По словам женщин, они избегают спать с мужьями, потому что они не привлекают их больше. Во время полового контакта они думают о другом человеке. Некоторые избегают секса, так как не чествуют себя комфортно вследствие проблем с внешностью, привлекательностью, излишнего веса. Многие не занимаются сексом с партнёрами боясь забеременеть. Это больше относится к молодым девушкам. Жены порой не хотят интимных отношений вследствие грубого поведения мужчин либо из-за их эгоизма. Некоторых женщин их супруги просто не могут удовлетворить в постели. Причиной отказа от секса может также послужить нежелание представительниц слабого пола в среднем возрасте показываться перед мужчинами в голом виде. Некоторые женщины стесняются говорить партнёрам, что они не получают оргазм. Ряд женщин начинают попросту его симулировать.

Ряд представительниц слабого пола не желают заниматься сексом вследствие гигиенической составляющей, к примеру, из-за наличия растительности на ногах либо интимном месте. В данном случае фригидность занимает далеко не последнюю позицию. Несмотря на редкость явления, смена ориентации тоже вошла в этот список. Данные люди продолжают жить со своим партнером, боясь, что будут осуждены обществом.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:50
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