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Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце беременности

Сейчас известная певица Нюша на 9-м месяце беременности. Сегодня артистка в своем аккаунте Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена в бикини.

Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце беременности


На публикации исполнительница песен изображена в бассейне, который находится на ее испанской вилле. Нюша прикрывает живот специальными снарядами для плавания - нудлами. Фото в течение шести часов сумело собрать более 93 тысяч лайков и свыше 290 комментариев от многочисленных фанатов певицы.

Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце беременности


Знаменитость, как и многие российские звезды, будет рожать первенца за границей. По словам звезды, в Испании ее не атакуют папарацци, при этом там более благоприятный климат. Муж звезды также переехал вместе с супругой на побережье.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:22
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