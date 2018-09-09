Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце беременности

На публикации исполнительница песен изображена в бассейне, который находится на ее испанской вилле. Нюша прикрывает живот специальными снарядами для плавания - нудлами. Фото в течение шести часов сумело собрать более 93 тысяч лайков и свыше 290 комментариев от многочисленных фанатов певицы.Знаменитость, как и многие российские звезды, будет рожать первенца за границей. По словам звезды, в Испании ее не атакуют папарацци, при этом там более благоприятный климат. Муж звезды также переехал вместе с супругой на побережье.