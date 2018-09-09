В Шекснинском районе найдено тело утонувшей 4-летней девочки
В Шекснинском районе было найдено тело утонувшей 4-летней девочки. Ранее было поднято на поверхность со дна реки тело отца этого ребенка.
Несколько дней назад 32-летний мужчина вместе со своей маленькой дочерью отправился кататься на резиновой лодке, которая отплыв от берега перевернулась. Но спасательных средств при них не было. Мужчина и его наследница утонули. Очевидцем случившегося стала супруга погибшего.
По информации, поиски тел погибших осложнились тем, что мама девочки, в состоянии шока указала неточные координаты места случившегося. Тела утонувших не отнесло течением, они находились практически там, где перевернулась резиновая лодка, примерно в 70 метрах от берега.
Несколько дней назад 32-летний мужчина вместе со своей маленькой дочерью отправился кататься на резиновой лодке, которая отплыв от берега перевернулась. Но спасательных средств при них не было. Мужчина и его наследница утонули. Очевидцем случившегося стала супруга погибшего.
По информации, поиски тел погибших осложнились тем, что мама девочки, в состоянии шока указала неточные координаты места случившегося. Тела утонувших не отнесло течением, они находились практически там, где перевернулась резиновая лодка, примерно в 70 метрах от берега.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:23