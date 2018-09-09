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BMW серии R получат новый двигатель на 1254 «кубика»

Баварские BMW R-серии получат новый силовой агрегат на 1254 «кубика». По некоторым данным особенностью силовой установки должна стать система изменения фаз газораспределения.

BMW серии R получат новый двигатель на 1254 «кубика»


Отдача двигателя увеличится со 125 лошадей и до 136 лошадиных сил. Крутящий момент в данном случае составляет 7750 об/мин (плюс 500 об/мин). Теперь появилась очередная шпионская информация, которая основана на данных CARB, действующего Калифорнийского совета, занимающегося охраной воздушных ресурсов. Не исключается, что под софитами INTERMOT либо EICMA предстанет перед посетителями модернизированное семейство «R» с новым силовым агрегатом. Его получат «кочевники» R1250GS, R1250GS Adventure, родстер версии BMW R1250R, спортивный BMW R1250RS, а также туристическая вариация BMW R1250RT.

Это звучит, конечно, интригующе, но всё же стоит дождаться выставки. До конца текущего года баварская компания представит турэндуро F850GS, а также спортбайк S1000RR новой генерации.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:08
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