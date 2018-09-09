Оксана Федорова поздравила всех женщин с Международным Днем красоты

Теледива убеждена, что все представительницы женского пола прекрасны и уникальны по-своему. Своих подписчиков звезда призвала не забывать, что красота, прежде всего, исходит изнутри, и светит окружающим. Своим фанатам ведущая пожелала, чтобы они чаще улыбались и были любимыми. Также Оксана Федорова поинтересовалась у фолловеров, что именно они вкладывают в понятие “красоты”.Поклонники охотно вступили со своей любимицей в дискуссию. Кроме того, многие подписчики поздравили теледиву в ответ. Пост за три часа сумел собрать более 2 тысяч отметок “Нравится” и 50 комментариев от пользователей Сети.