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Ученые представили самую подробную и точную карту Антарктиды

Ученые представили самую подробную карту Антарктиды. Она станет серьезным подспорьем во время подготовки научно-исследовательских экспедиций в Антарктиду.

Ученые представили самую подробную и точную карту Антарктиды


Карта Антарктиды составлена и опубликована учеными из Университета, расположенного в штате Огайо. Им помогали специалисты из Иллинойского, а также Миннесотского университета. По словам экспертов, новая карта является самой точной и подробной в сравнении со всеми прочими картами континентов. По мнению исследователей, она должна стать серьезным подспорьем во время подготовки современных научно-исследовательских экспедиций на территорию Антарктиду.

Ранее сообщалось, что в январе позапрошлого года российское исследовательское судно ВМФ - «Адмирал Владимирский» смогло достичь Антарктиды, возобновив после долгого перерыва присутствие флота Российской Федерации в антарктических морях.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15
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