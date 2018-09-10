Ученые представили самую подробную и точную карту Антарктиды

Карта Антарктиды составлена и опубликована учеными из Университета, расположенного в штате Огайо. Им помогали специалисты из Иллинойского, а также Миннесотского университета. По словам экспертов, новая карта является самой точной и подробной в сравнении со всеми прочими картами континентов. По мнению исследователей, она должна стать серьезным подспорьем во время подготовки современных научно-исследовательских экспедиций на территорию Антарктиду.Ранее сообщалось, что в январе позапрошлого года российское исследовательское судно ВМФ - «Адмирал Владимирский» смогло достичь Антарктиды, возобновив после долгого перерыва присутствие флота Российской Федерации в антарктических морях.