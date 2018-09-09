В Рязани из окна выпал 2-летний ребёнок

Городской сайт Рязани сообщил о произошедшем. По предварительным данным, инцидент произошёл накануне, 8 сентября. Предположительно в тот момент, когда малыш выпал из окна 2-го этажа, его мать спала в квартире и была в стадии алкогольного опьянения. По информации, у женщины 4 детей и она находится в интересном положении.Особо отмечается, что вечером того же дня 3 детей из квартиры, где произошел инцидент, забрали инспекторы специальной службы.