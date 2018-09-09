Мужчина из Ульяновска пропал по дороге в Москву
Волонтеры просят помочь в поисках жителя Ульяновской области, который отправился в Москву. По информации 38-летний мужчина пропал 21 августа.
Как сообщается, житель Ульяновской области 20 августа выехал со станции Барыш по направлению Москвы, а с 21 августа местонахождение мужчины неизвестно. Его родственники уже обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.
Мужчина имеет худощавое телосложение, темные волосы, глаза карего цвета. Был одет в желтую спортивную курточку, джинсы и туфли из замши. Волонтеры просят помочь всех, кот обладает информацией о месте нахождения 38-летнего жителя Ульяновской области.
Как сообщается, житель Ульяновской области 20 августа выехал со станции Барыш по направлению Москвы, а с 21 августа местонахождение мужчины неизвестно. Его родственники уже обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.
Мужчина имеет худощавое телосложение, темные волосы, глаза карего цвета. Был одет в желтую спортивную курточку, джинсы и туфли из замши. Волонтеры просят помочь всех, кот обладает информацией о месте нахождения 38-летнего жителя Ульяновской области.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:44