Мужчина из Ульяновска пропал по дороге в Москву

Как сообщается, житель Ульяновской области 20 августа выехал со станции Барыш по направлению Москвы, а с 21 августа местонахождение мужчины неизвестно. Его родственники уже обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.Мужчина имеет худощавое телосложение, темные волосы, глаза карего цвета. Был одет в желтую спортивную курточку, джинсы и туфли из замши. Волонтеры просят помочь всех, кот обладает информацией о месте нахождения 38-летнего жителя Ульяновской области.