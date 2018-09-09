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Мужчина из Ульяновска пропал по дороге в Москву

Волонтеры просят помочь в поисках жителя Ульяновской области, который отправился в Москву. По информации 38-летний мужчина пропал 21 августа.

Мужчина из Ульяновска пропал по дороге в Москву


Как сообщается, житель Ульяновской области 20 августа выехал со станции Барыш по направлению Москвы, а с 21 августа местонахождение мужчины неизвестно. Его родственники уже обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.

Мужчина имеет худощавое телосложение, темные волосы, глаза карего цвета. Был одет в желтую спортивную курточку, джинсы и туфли из замши. Волонтеры просят помочь всех, кот обладает информацией о месте нахождения 38-летнего жителя Ульяновской области.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:44
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