В Воронежской области обнаружили повешенную девушку

О происшествии в экстренные службы сообщили местные жители, которые рассказали, что погибшей девушке было 30 лет и нашли ее в частном доме. Это произошло вечером 8 сентября, около 20:30. Больше никакой информации не сообщается.На данный момент расследованием обстоятельств гибели девушки занимаются правоохранительные органы. Решение будет вынесено по завершении проверки.