В Воронежской области обнаружили повешенную девушку
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии, случившейся в одном из поселков в Воронежской области. Там в сельском доме была обнаружена повешенная девушка.
О происшествии в экстренные службы сообщили местные жители, которые рассказали, что погибшей девушке было 30 лет и нашли ее в частном доме. Это произошло вечером 8 сентября, около 20:30. Больше никакой информации не сообщается.
На данный момент расследованием обстоятельств гибели девушки занимаются правоохранительные органы. Решение будет вынесено по завершении проверки.
О происшествии в экстренные службы сообщили местные жители, которые рассказали, что погибшей девушке было 30 лет и нашли ее в частном доме. Это произошло вечером 8 сентября, около 20:30. Больше никакой информации не сообщается.
На данный момент расследованием обстоятельств гибели девушки занимаются правоохранительные органы. Решение будет вынесено по завершении проверки.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30