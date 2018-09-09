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В Воронежской области обнаружили повешенную девушку

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии, случившейся в одном из поселков в Воронежской области. Там в сельском доме была обнаружена повешенная девушка.

В Воронежской области обнаружили повешенную девушку


О происшествии в экстренные службы сообщили местные жители, которые рассказали, что погибшей девушке было 30 лет и нашли ее в частном доме. Это произошло вечером 8 сентября, около 20:30. Больше никакой информации не сообщается.

На данный момент расследованием обстоятельств гибели девушки занимаются правоохранительные органы. Решение будет вынесено по завершении проверки.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30
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