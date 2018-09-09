Эксперты назвали лучшие смартфоны на Android 2018 года

Лучшими смартфонами, которые работают на мобильной ОС Android, являются версии из Южной Кореи. Устройства Samsung Galaxy S9, а также S9 Plus пользуются до сих пор популярностью, несмотря на свой солидный возраст. Гаджеты представили публике в начале этого года. Однако они уже смогли себя хорошо зарекомендовать, а также стать востребованными. "Умные телефоны" являются уже не самыми мощными на рынке. Вместе с этим общая оптимизация позволяет моделям показывать хорошую скорость работы камеры, а также процессора. Свою аудиторию набирает также Samsung Galaxy Note 9, который недавно только представили. Преимуществом устройства является лучший AMOLED-экран, а также ПЗУ на 512 Гб. Хотя смартфоны версий Pixel 2, а также Pixel 2 XL пока уступают лидерам, они обладают одним неоспоримым преимуществом - ценой. Google в настоящее время готовит смену поколения. Вследствие этого начали стремительно дешеветь уходящие модели.Внимания заслуживает также Huawei P20 Pro. Данный девайс обладает самой лучшей на рынке камерой с тремя модулями. Первыми должны задуматься о приобретении данного устройства любители фотографии. Любителям гаджетов с высокой скоростью работы стоит присмотреться к версии OnePlus 6. Этот аппарат наиболее отзывчив. У него отсутствуют проблем с работой ОС. Минусом в данном случае является средняя камера.