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Эксперты назвали лучшие смартфоны на Android 2018 года

Специалисты после проведённого анализа назвали лучшие смартфоны Android 2018 года. Лидеры ТОП появились на рынке гаджетов в самом начале текущего года.

Эксперты назвали лучшие смартфоны на Android 2018 года


Лучшими смартфонами, которые работают на мобильной ОС Android, являются версии из Южной Кореи. Устройства Samsung Galaxy S9, а также S9 Plus пользуются до сих пор популярностью, несмотря на свой солидный возраст. Гаджеты представили публике в начале этого года. Однако они уже смогли себя хорошо зарекомендовать, а также стать востребованными. "Умные телефоны" являются уже не самыми мощными на рынке. Вместе с этим общая оптимизация позволяет моделям показывать хорошую скорость работы камеры, а также процессора. Свою аудиторию набирает также Samsung Galaxy Note 9, который недавно только представили. Преимуществом устройства является лучший AMOLED-экран, а также ПЗУ на 512 Гб. Хотя смартфоны версий Pixel 2, а также Pixel 2 XL пока уступают лидерам, они обладают одним неоспоримым преимуществом - ценой. Google в настоящее время готовит смену поколения. Вследствие этого начали стремительно дешеветь уходящие модели.

Внимания заслуживает также Huawei P20 Pro. Данный девайс обладает самой лучшей на рынке камерой с тремя модулями. Первыми должны задуматься о приобретении данного устройства любители фотографии. Любителям гаджетов с высокой скоростью работы стоит присмотреться к версии OnePlus 6. Этот аппарат наиболее отзывчив. У него отсутствуют проблем с работой ОС. Минусом в данном случае является средняя камера.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26
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