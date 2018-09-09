Ученые: Звезды могут объединяться для сталкивания с прочими планетами

Исследователи провели несколько тысяч симуляций систем, включив космический объект типа А, планету, имеющую размер Юпитера и звездный спутник. В 61 проценте случаев наличие звезды-компаньона повлияло в итоге на орбиту космических объектов, имеющих размеры с Юпитер. В конечном итоге «Жертвы» переместились довольно близко к звездам А-типа, чтобы быть разорванными звёздной гравитацией или поглощенными ею.Учёные отмечают, что звезды, классифицированные как тип А, больше массы Солнца приблизительно в 1,6-2,4 раза. Они часто связаны гравитационно со второй звездой, которая известна, как «звездный компаньон». «Поглотители» к концу своей жизни набухают, образуя при этом огромные тела, которые называются красные гиганты.