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Криштиану Роналду в Instagram показал фотографию в одних плавках

Криштиану Роналду в Instagram опубликовал фотографию, на которой он позирует на шикарной яхте в плавках. Подписчики футболиста отметили, что он находится в идеальной форме.

Криштиану Роналду в Instagram показал фотографию в одних плавках


Португальский спортсмен сейчас входит в состав новой команды и усиленно тренируется, в перерыве между нагрузками он решил немного расслабиться и понежится под солнечными лучами. На фотографии Роналду позирует в одних купальных плавках, демонстрируя свою безупречную спортивную фигуру.

В комментариях подписчики футболиста отметили превосходную форму спортсмена. Особенно фотография привела в восторг представительниц прекрасного пола. Менее чем за час пост набрал более 1,7 миллиона «лайком», а также свои комплименты в адрес Криштиану оставили многочисленные фолловеры.

 
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Спорт / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:21
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