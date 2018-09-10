Криштиану Роналду в Instagram показал фотографию в одних плавках

Португальский спортсмен сейчас входит в состав новой команды и усиленно тренируется, в перерыве между нагрузками он решил немного расслабиться и понежится под солнечными лучами. На фотографии Роналду позирует в одних купальных плавках, демонстрируя свою безупречную спортивную фигуру.В комментариях подписчики футболиста отметили превосходную форму спортсмена. Особенно фотография привела в восторг представительниц прекрасного пола. Менее чем за час пост набрал более 1,7 миллиона «лайком», а также свои комплименты в адрес Криштиану оставили многочисленные фолловеры.