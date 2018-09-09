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«Глупый способ»: Измена жениха не заставит Татьяну Терешину отменить свадьбу

Перед свадьбой в соцсеть «слили» доказательства измены жениха Татьяны Терешиной, однако популярная певица не воспринимает их всерьез. По мнению артистки, это довольно «глупый способ» разрушить чужое счастье происками «лохматой, неряшливой медички».

«Глупый способ»: Измена жениха не заставит Татьяну Терешину отменить свадьбу


Экс-солистка коллектива Hi-Fi практически подготовилась к свадьбе с бизнесменом Олегом. Однако на днях ночью артистку разбудило множество сообщений. В них показывается, как ведет себя будущий муж певицы, пока она сидит дома. На видео изображен молодой человек, который исполняет «грязные» танцы с молодой блондинкой. Мужчина гладил ноги девушки и поднимает ее майку. Татьяна Терешина выложила в своем микроблоге пост, в котором сообщила, что в действиях возлюбленного она не видит ничего страшного. По словам звезды, неудачливая разлучница старалась наснимать себя со всех ракурсов, надеясь на успешный итог «тупой аферы».

«Глупый способ»: Измена жениха не заставит Татьяну Терешину отменить свадьбу


Исполнительница песен добавила, что ее жених «любит ухоженных и красивых женщин, а не лохматых, неряшливых медичек». Татьяна Терешина сказала, что девушке следует заниматься своими непосредственными обязанностями - ковыряться «в гнилых ртах».

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:58
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