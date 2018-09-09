«Глупый способ»: Измена жениха не заставит Татьяну Терешину отменить свадьбу

Экс-солистка коллектива Hi-Fi практически подготовилась к свадьбе с бизнесменом Олегом. Однако на днях ночью артистку разбудило множество сообщений. В них показывается, как ведет себя будущий муж певицы, пока она сидит дома. На видео изображен молодой человек, который исполняет «грязные» танцы с молодой блондинкой. Мужчина гладил ноги девушки и поднимает ее майку. Татьяна Терешина выложила в своем микроблоге пост, в котором сообщила, что в действиях возлюбленного она не видит ничего страшного. По словам звезды, неудачливая разлучница старалась наснимать себя со всех ракурсов, надеясь на успешный итог «тупой аферы».Исполнительница песен добавила, что ее жених «любит ухоженных и красивых женщин, а не лохматых, неряшливых медичек». Татьяна Терешина сказала, что девушке следует заниматься своими непосредственными обязанностями - ковыряться «в гнилых ртах».