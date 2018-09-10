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Игровой 10-ти ядерный планшет Chuwi Hipad выйдет в продажу в ближайшее время

Планшет с 10-ти ядерным процессором, Chuwi Hipad, в скором времени выйдет в продажу. Новинка разрабатывалась специально под геймеров и рассчитана на запуск любой имеющейся на текущее время игры для устройств типа планшет.

Игровой 10-ти ядерный планшет Chuwi Hipad выйдет в продажу в ближайшее время


Гаджет обладает монитором с разрешением 1920 х 1200 точек, с диагональю 10,1 дюйма. Кроме того, присутствуют 2 камеры по 5 мегапикселей. Процессор MediaTek Helio X27, в распоряжении которого 10 ядер, пожалуй, является одним из мощнейших когда-либо применявшихся в устройствах типа планшет. Среди технологической составляющей устройства, кроме прочего, имеется графический ускоритель ARM Mali T880 MP4, а также сотовый модем.

Количество "оперативки" равно 3 ГБ, однако есть еще и флеш модуль вместимостью 32 ГБ. Объем мощности батареи устройства составляет 7000 мА/ч. Размеры гаджета равны 252,5 х 162,9 х 9,4 мм, а весит Chuwi Hipad приблизительно 490 г.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:41
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