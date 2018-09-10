Игровой 10-ти ядерный планшет Chuwi Hipad выйдет в продажу в ближайшее время

Гаджет обладает монитором с разрешением 1920 х 1200 точек, с диагональю 10,1 дюйма. Кроме того, присутствуют 2 камеры по 5 мегапикселей. Процессор MediaTek Helio X27, в распоряжении которого 10 ядер, пожалуй, является одним из мощнейших когда-либо применявшихся в устройствах типа планшет. Среди технологической составляющей устройства, кроме прочего, имеется графический ускоритель ARM Mali T880 MP4, а также сотовый модем.Количество "оперативки" равно 3 ГБ, однако есть еще и флеш модуль вместимостью 32 ГБ. Объем мощности батареи устройства составляет 7000 мА/ч. Размеры гаджета равны 252,5 х 162,9 х 9,4 мм, а весит Chuwi Hipad приблизительно 490 г.