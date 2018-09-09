Кажетта Ахметжанова: Вдова Иосифа Кобзона долгие годы проведет в одиночестве

Многие поклонники после смерти Иосифа Давыдовича начали интересоваться у экстрасенса, выйдет ли 69-летняя жена покойного певца снова замуж. Нинель Михайловна на свой возраст выглядит замечательно, именно на фоне этого возник данный вопрос. Кажетта Ахметжанова не отрицает, что супруга артиста - привлекательная женщина, которая всю жизни пользовалась вниманием многочисленных воздыхателей. Однако открыто настаивать никто из поклонников Нинель Дризиной не решался, так как ее супругом являлся сам Иосиф Кобзон. Ясновидящая убеждена, что после смерти артиста действия кавалеров станут более активными.Однако, по мнению Кажетты Ахметжановой, шансов у них никаких нет. Вдова будет на протяжении длительного времени переживать утрату любимого супруга. Экстрасенс считает, что Нинель Михайловна - однолюб, которая до конца жизни будет хранить свои чувства к Иосифу Давыдовичу Кобзону, оставаясь в одиночестве.