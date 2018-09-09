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Эксперты составили ТОП культовых авто с низким уровнем продаж

Эксперты составили ТОП-5 крутых транспортных средств с низким уровнем продаж. Специалисты в качестве определения хороших авто выбрали такие критерии как уровень оснащения, цена, дизайн, бренд.

Эксперты составили ТОП культовых авто с низким уровнем продаж


Лидером данного рейтинга стал электрокар версии BMW i3. Он стал новатором десятилетия. В свою очередь причиной низкого спроса является запас хода на 130 километров, а также высокая цена. Сейчас имеются электрокары, которые являются намного эффектней. На втором месте оказался автомобиль Mazda CX-9. Хотя в документации машина представлена 2016 годом, в действительности данную версию авто создали в 2006 году. Тройку лидеров замыкает Mini Paceman. Для бренда это достаточно крупный двухдверный кроссовер. Версия не нашла своих покупателей, так как эта комплектация не пользуется популярностью.

Четвертая позиция в рейтинге крутых, но невостребованных авто, досталась Chrysler 200, так как спрос на среднеразмерные современные седаны стремительно падает. Автомобиль является также тесным. Пятёрку ТОП замыкает модель BMW 6 Series, имеющая низкий уровень продаж. Хотя авто сохранило элегантность и традиции бренда, модель обошли стороной.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:48
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