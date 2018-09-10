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Ученые: Витамин D повышает вероятность получения переломов

Витамин D больше не рекомендуется употреблять в качестве пищевых добавок. Ученые утверждают, что его чрезмерное количество в организме может привести к негативным последствиям определенного рода, в том числе к повышению риска переломов.

Ученые: Витамин D повышает вероятность получения переломов


Различные современные исследования показывают, что рекомендации по ежедневному употреблению витамина D в больших количествах базируются на непроверенных данных. Ранее предполагалось, что данный витамин значительно понижает риск переломов, однако, последние исследования говорят о том, что ситуация противоположна. При чрезмерном объеме данного витамина в организме, вероятность переломов повышается, об этом свидетельствуют опубликованные результаты научных исследований.

Ученые рекомендуют получать данный витамин то Солнца, рыбы и других естественных источников и воздержаться от искусственных добавок.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:01
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