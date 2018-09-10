Ученые: Витамин D повышает вероятность получения переломов

Различные современные исследования показывают, что рекомендации по ежедневному употреблению витамина D в больших количествах базируются на непроверенных данных. Ранее предполагалось, что данный витамин значительно понижает риск переломов, однако, последние исследования говорят о том, что ситуация противоположна. При чрезмерном объеме данного витамина в организме, вероятность переломов повышается, об этом свидетельствуют опубликованные результаты научных исследований.Ученые рекомендуют получать данный витамин то Солнца, рыбы и других естественных источников и воздержаться от искусственных добавок.