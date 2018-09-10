Ученые: Витамин D повышает вероятность получения переломов
Витамин D больше не рекомендуется употреблять в качестве пищевых добавок. Ученые утверждают, что его чрезмерное количество в организме может привести к негативным последствиям определенного рода, в том числе к повышению риска переломов.
Различные современные исследования показывают, что рекомендации по ежедневному употреблению витамина D в больших количествах базируются на непроверенных данных. Ранее предполагалось, что данный витамин значительно понижает риск переломов, однако, последние исследования говорят о том, что ситуация противоположна. При чрезмерном объеме данного витамина в организме, вероятность переломов повышается, об этом свидетельствуют опубликованные результаты научных исследований.
Ученые рекомендуют получать данный витамин то Солнца, рыбы и других естественных источников и воздержаться от искусственных добавок.
Различные современные исследования показывают, что рекомендации по ежедневному употреблению витамина D в больших количествах базируются на непроверенных данных. Ранее предполагалось, что данный витамин значительно понижает риск переломов, однако, последние исследования говорят о том, что ситуация противоположна. При чрезмерном объеме данного витамина в организме, вероятность переломов повышается, об этом свидетельствуют опубликованные результаты научных исследований.
Ученые рекомендуют получать данный витамин то Солнца, рыбы и других естественных источников и воздержаться от искусственных добавок.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:01