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Тюнер Wheelsandmore занялся доработкой Audi RS4 в кузове универсал

Тюнер Wheelsandmore приступил к капитальной доработке Audi RS4 в современном кузове универсал. Доработки имеют комплексный характер. Из этого следует, что в данном случае позаботились о внешности авто и о преобразованиях в техническом плане не забыли.

Тюнер Wheelsandmore занялся доработкой Audi RS4 в кузове универсал


Мощность силовой установки 2.9 TFSI составляет 527 лошадок при крутящем моменте в 710 Нм. Основная часть прибавки является заслугой перепрошитой электроники, которая ответственна за силовую установку. 9 л.с. дала новая выхлопная система. Wheelsandmore наделил транспортное средство колёсными 20-дюймовыми дисками 6Sporz. Из этого следует, что таким образом специалисты хотели машину сделать ещё более выделяющейся на дороге.

Данные колёса можно также заменить на 21-дюймовый вариант. Транспортное средство Audi RS4 Avant стало ниже.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41
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