Тюнер Wheelsandmore занялся доработкой Audi RS4 в кузове универсал

Мощность силовой установки 2.9 TFSI составляет 527 лошадок при крутящем моменте в 710 Нм. Основная часть прибавки является заслугой перепрошитой электроники, которая ответственна за силовую установку. 9 л.с. дала новая выхлопная система. Wheelsandmore наделил транспортное средство колёсными 20-дюймовыми дисками 6Sporz. Из этого следует, что таким образом специалисты хотели машину сделать ещё более выделяющейся на дороге.Данные колёса можно также заменить на 21-дюймовый вариант. Транспортное средство Audi RS4 Avant стало ниже.