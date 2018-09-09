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Учёные: Активированный уголь может привести к беременности

Недавно учёные сделали неожиданное открытие, после поведения исследования свойств, практически всем известного, активированного угля. Оказалось, что регулярное употребление «чёрных таблеток» может привести к незапланированной беременности.

Учёные: Активированный уголь может привести к беременности


В последнее время активированный уголь стал популярным препаратом, при помощи которого даже мало осведомлённые в медицине люди стараются избавиться от вредных веществ и токсинов. Однако учёные выяснили, что уголь способен связывать как токсины, так и лекарственные средства.

В частности, если женщина будет принимать вместе с активированным углём контрацептивные средства, то шансы наступления беременности значительно увеличиваются. Дело в том, что уголь выводит контрацептив из организма до того, как он растворится в желудке. Также к побочным эффектам «чёрных таблеток» относятся обезвоживание, диарея, почернение ротовой полости и тёмный стул.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:34
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