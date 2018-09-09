Светящийся шар был снят на видео в небе над Торронто

Жители Торонто и прилегающих районов стали свидетелями необъяснимого явления. Некий светящийся шар, очертания которого достаточно четко видны, появился в небе над городом. Он высовывался из облака по направлению к земле чрезвычайно медленно. Пока нет точных данных касательно того, чем именно является данный объект, однако большая часть людей, ставших очевидцами событий или видеозаписей с данным явлением, утверждают, что земные летательные аппараты на такое не способны и это, возможно, знак чего-то внеземного.Впрочем, уфологии пока воздерживаются от заявлений на этот счет. Не смотря на то, что данная запись не является единственной и светящийся шар в небе якобы видели многие, из-за отсутствия заявлений о явлении нельзя с уверенностью сказать, что именно это было.