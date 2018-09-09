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Баста выложил в Instagram архивную фотографию своего отца

На своей странице в Instagram Баста опубликовал архивную фотографию своего отца. Подписчики нашли много общего между рэпером и его родителем, особенно у них очень похожий взгляд.

Баста выложил в Instagram архивную фотографию своего отца


Снимок из семейного архива музыкант выложил в социальной сети 8 сентября, а сегодня он набрал уже более 80 тысяч «лайков». На фотографии запечатлён молодой мужчина с усами и улыбкой на лице. Рэпер подписал снимок коротко: «Батя». О своей семье Баста рассказывает поклонникам очень редко, поэтому они мало что знают. Отец музыканта был военным, а после развода родителей, Василия отдали на воспитание бабушке.

В комментариях к архивной фотографии подписчики предложили рэперу посвятить отцу музыкальную композицию. Некоторые пользователи нашли сходство во взгляде, а другим показалось, что Василий совершенно непохож на своего отца, а кто-то рассмотрели на снимке образ донского казака.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:06
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