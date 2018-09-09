АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Audi озвучила расценки на кроссовер Audi Q8

Компания Audi озвучила расценки на кроссовер версии Q8. Авто наделили V-образным 6-цилиндровым двигателем.

Audi озвучила расценки на кроссовер Audi Q8


Основными преимуществами транспортного средства являются броский дизайн, большой кузов, роскошный салон. Версия Q8 выступает флагманом западногерманского производителя сегмента SUV. Авто получило ценник для авторынка США. Базовая версия кроссовера расценивается в $71 400. Авто в Соединённых Штатах будет реализовываться с V-образным 3-литровым мотором. В качестве трансмиссии предлагается автоматическая 8-скоростная коробка передач. Авто наделили стартер-генератором с ременным приводом. Первую сотню кросс набирает за 5,6 секунд. Максимальная мощность двигателя составляет 335 «лошадок». В снаряженном состоянии авто весит 4,7 тонны. Список оснащения комплектации Premium включает систему обнаружения автомобилей и пешеходов.

Имеет место адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков. Производители установили оборудование, помогающее водителю при вхождении авто в поворот. Кроссовер Audi Q8 на европейском рынке появится в 3 квартале текущего года.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:52
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП культовых авто с низким
Учёные: Активированный уголь может привести к
Светящийся шар был снят на видео в небе над
Баста выложил в Instagram архивную фотографию
Audi озвучила расценки на кроссовер Audi Q8
Поклонники раскритиковали Елену Темникову на
Учёные: К Земле приближается "луч смерти"
Назван список самых надежных автомобилей 2018 года
В Казани мужчине сообщили о беременности
В Краснокамске неизвестные обстреляли
Конспирологи заявили об атаке на Землю со стороны
Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане из-за
В Москве голова ребёнка застряла в заборе
Оценить новую Play Station 5 можно будет в рамках
В Московском районе в ванной обнаружили тело
MINI планирует представить спорткар John Cooper
СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на
В Башкирии нашли закопанные 70 лет назад
Ученые нашли на дне Тихого океана следы внеземной
Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition выйдет в
Эксперты составили ТОП самых странных авто
В Омской области водитель «Nissan Maxima»
В Пензенской области мужчина избил свою знакомую
Подробности конфликта: В Москве водитель наехал
В Сети выставили на продажу тюнингованную Honda
В NASA показали снимок галактики в созвездии
Гуф поздравил Кети Топурию с днем рождения и
Xiaomi выпустила новые детские смарт-часы версии
Эксперты составили ТОП дорогих авто для
Над Рейкьявиком заметили странный дискообразный
Просмотреть все новости