Audi озвучила расценки на кроссовер Audi Q8

Основными преимуществами транспортного средства являются броский дизайн, большой кузов, роскошный салон. Версия Q8 выступает флагманом западногерманского производителя сегмента SUV. Авто получило ценник для авторынка США. Базовая версия кроссовера расценивается в $71 400. Авто в Соединённых Штатах будет реализовываться с V-образным 3-литровым мотором. В качестве трансмиссии предлагается автоматическая 8-скоростная коробка передач. Авто наделили стартер-генератором с ременным приводом. Первую сотню кросс набирает за 5,6 секунд. Максимальная мощность двигателя составляет 335 «лошадок». В снаряженном состоянии авто весит 4,7 тонны. Список оснащения комплектации Premium включает систему обнаружения автомобилей и пешеходов.Имеет место адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков. Производители установили оборудование, помогающее водителю при вхождении авто в поворот. Кроссовер Audi Q8 на европейском рынке появится в 3 квартале текущего года.