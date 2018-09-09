В Казани мужчине сообщили о беременности

35-ти летний мужчина пошел в больницу из за болей в животе. После прохождения осмотра им было получено заключение, в котором говорится об увеличении живота вследствие срока беременности. Молодой человек, впрочем, не растерялся, и выложил в Сеть документ, подтверждающий диагноз врача.Вскоре после этого новость стала известна практически всем местным жителям, и представителям больницы пришлось сделать официальное заявление для подтверждения или опровержения диагноза. Представитель больницы пояснил, что предыдущим пациентом врача была беременная женщина и все случившееся – результат путаницы в документах.