В Казани мужчине сообщили о беременности
Мужчина в Усть-Каменогорске получил врачебное заключение о беременности. Житель Казани был крайне удивлен этим диагнозом.
35-ти летний мужчина пошел в больницу из за болей в животе. После прохождения осмотра им было получено заключение, в котором говорится об увеличении живота вследствие срока беременности. Молодой человек, впрочем, не растерялся, и выложил в Сеть документ, подтверждающий диагноз врача.
Вскоре после этого новость стала известна практически всем местным жителям, и представителям больницы пришлось сделать официальное заявление для подтверждения или опровержения диагноза. Представитель больницы пояснил, что предыдущим пациентом врача была беременная женщина и все случившееся – результат путаницы в документах.
35-ти летний мужчина пошел в больницу из за болей в животе. После прохождения осмотра им было получено заключение, в котором говорится об увеличении живота вследствие срока беременности. Молодой человек, впрочем, не растерялся, и выложил в Сеть документ, подтверждающий диагноз врача.
Вскоре после этого новость стала известна практически всем местным жителям, и представителям больницы пришлось сделать официальное заявление для подтверждения или опровержения диагноза. Представитель больницы пояснил, что предыдущим пациентом врача была беременная женщина и все случившееся – результат путаницы в документах.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:55