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Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018 года

Премиум-бренд Acura объявил о начале отзыва спортивного автомобиля NSX 2018 года. Все работы по устранению неполадок будут полностью оплачены автопроизводителем.

Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018 года


Сотрудники Acura в ближайшее время свяжутся с владельцами модели NSX, чтобы предупредить их о возможной неисправности. Согласно официальной информации, в 793 экземплярах Acura NSX 2018 года, которые были проданы на территории Америки неисправность может заключаться в некорректной работе центрального стоп-сигнала, что может спровоцировать короткое замыкание.

Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018 года


Также причиной отзыва стали неисправные топливные баки. У моделей 2017-2018 года, необходимо заменить правый и левый топливные баки. Представители компании Acura заявили, что трубы соединяющие эти топливные баки между собой, установлены неправильно.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:31
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