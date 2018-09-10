Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018 года

Сотрудники Acura в ближайшее время свяжутся с владельцами модели NSX, чтобы предупредить их о возможной неисправности. Согласно официальной информации, в 793 экземплярах Acura NSX 2018 года, которые были проданы на территории Америки неисправность может заключаться в некорректной работе центрального стоп-сигнала, что может спровоцировать короткое замыкание.Также причиной отзыва стали неисправные топливные баки. У моделей 2017-2018 года, необходимо заменить правый и левый топливные баки. Представители компании Acura заявили, что трубы соединяющие эти топливные баки между собой, установлены неправильно.