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В Нью-Йорке официально дебютировал внедорожник KIA Telluride

В Нью-Йорке состоялся официальный дебют флагманского внедорожника KIA Telluride в предсерийном виде в рамках ежегодной Недели моды NY Fashion Week.

В Нью-Йорке официально дебютировал внедорожник KIA Telluride


Дизайнеры и маркетологи решили провести необычную презентацию, представив в техасском стиле полноразмерный внедорожник KIA Telluride. По всей видимости на дизайнерском мероприятии показали прототип, который максимально приближён к серийному варианту. Модель почти не отличается от концепта, показанного в 2016 году. Авто получило более массивную радиаторную решетку и ряд стилистических изменений. В салоне используются экологически-чистые натуральные материалы. Например, обшивка дверей и передняя панель имеют вставки из качественного натурального дерева. Сидения с оставшейся обшивкой выполнили из высококачественной кожи. По всей видимости, дизайнеры подготавливали салон специально под эту презентацию. Ему придали «деревенский» образ.

Дизайн экстерьера наполнен практичностью и стилем. Авто наделили передним бампером с плоским кенгурятником, который защищает транспортное средство в условиях бездорожья. Внедорожник оснащают дополнительной оптикой, электрической лебедкой, шноркелем, выведенным под крышу. Это позволит авто преодолевать брод до одного метра. Уникальные легкосплавные двадцатидюймовые диски, багажник на крыше с лестницей, крепление запасного колеса авто на крышке багажника, дополняют практичный образ модели. Согласно предварительным данным, серийная версия появится в 2019 году.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31
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