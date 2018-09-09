В Московском районе в ванной обнаружили тело мертвой женщины

Труп женщины обнаружили 8 сентября в семь часов вечера в квартире дома, располагающегося на Ленинском проспекте. Тело местной жительницы нашли в ванной комнате. При этом женщина на момент её обнаружения была без одежды. Представители следственных органов на лбу обнаружили ссадину. Трупп жительницы Санкт-Петербурга направили в морг для дальнейшего установления причины смерти.В совершении преступления подозреваются 49-летний хозяин квартиры, с которым проживала погибшая, и двое гостей. Речь идёт о безработных мужчинах в возрасте 39 и 44 года. Первый из них был ранее судим.