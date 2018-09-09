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В Московском районе в ванной обнаружили тело мертвой женщины

В Московском районе в Санкт-Петербурге представители следственных органов выясняют причину, а также обстоятельства гибели местной жительницы, которой на вид 45 лет. Её тело обнаружили в ванной.

В Московском районе в ванной обнаружили тело мертвой женщины


Труп женщины обнаружили 8 сентября в семь часов вечера в квартире дома, располагающегося на Ленинском проспекте. Тело местной жительницы нашли в ванной комнате. При этом женщина на момент её обнаружения была без одежды. Представители следственных органов на лбу обнаружили ссадину. Трупп жительницы Санкт-Петербурга направили в морг для дальнейшего установления причины смерти.

В совершении преступления подозреваются 49-летний хозяин квартиры, с которым проживала погибшая, и двое гостей. Речь идёт о безработных мужчинах в возрасте 39 и 44 года. Первый из них был ранее судим.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:34
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