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«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали на сайте Apple

На одном из ресурсов в Сети были опубликованы фотографии, на которых запечатлен якобы сайт Apple. На снимках изображен iPhone 9 вместе с iPhone 7, а также iPhone X и увеличенная версия iPhone Xs.

«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали на сайте Apple


Также имеется фото доступных цветов корпуса нового смартфона таких как черный, красный, синий, оранжевый и золотой. Материалы корпуса новинки: алюминиевые рамки и стеклянная задняя крышка. Но при этом имеется несколько несостыковок. На фото нет ссылки, ведущей на сайт Apple. Также описание нового iPhone 9 в цвете Space Grey весьма сомнительные.

Сейчас пользователи Сети гадают, правдивая эта информация или фейк.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 04:31
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