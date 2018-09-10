«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали на сайте Apple
На одном из ресурсов в Сети были опубликованы фотографии, на которых запечатлен якобы сайт Apple. На снимках изображен iPhone 9 вместе с iPhone 7, а также iPhone X и увеличенная версия iPhone Xs.
Также имеется фото доступных цветов корпуса нового смартфона таких как черный, красный, синий, оранжевый и золотой. Материалы корпуса новинки: алюминиевые рамки и стеклянная задняя крышка. Но при этом имеется несколько несостыковок. На фото нет ссылки, ведущей на сайт Apple. Также описание нового iPhone 9 в цвете Space Grey весьма сомнительные.
Сейчас пользователи Сети гадают, правдивая эта информация или фейк.
Также имеется фото доступных цветов корпуса нового смартфона таких как черный, красный, синий, оранжевый и золотой. Материалы корпуса новинки: алюминиевые рамки и стеклянная задняя крышка. Но при этом имеется несколько несостыковок. На фото нет ссылки, ведущей на сайт Apple. Также описание нового iPhone 9 в цвете Space Grey весьма сомнительные.
Сейчас пользователи Сети гадают, правдивая эта информация или фейк.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 04:31