«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали на сайте Apple

Также имеется фото доступных цветов корпуса нового смартфона таких как черный, красный, синий, оранжевый и золотой. Материалы корпуса новинки: алюминиевые рамки и стеклянная задняя крышка. Но при этом имеется несколько несостыковок. На фото нет ссылки, ведущей на сайт Apple. Также описание нового iPhone 9 в цвете Space Grey весьма сомнительные.Сейчас пользователи Сети гадают, правдивая эта информация или фейк.