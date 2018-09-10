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Анна Седокова в Instagram похвасталась своей роскошной жизнью

Анна Седокова на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором похвасталась перед подписчиками роскошной жизнью. При этом певица дала понять, что не нуждается в чьих-либо советах.

Анна Седокова в Instagram похвасталась своей роскошной жизнью


Звезда опубликовала в социальной сети фотографию, на которой она позирует в джинсах, коротком чёрном топе и кроссовках. Дополняют образ солнцезащитные очки, платок на шее и джинсовая куртка, накинутая на одно плечо. В описании к данному снимку Седокова отметила, что уважает желание подписчиков что-то ей посоветовать, однако есть один нюанс, она не принимает в расчёт ничьих советов. После этого певица долго перечисляла свои заслуги, хвастаясь роскошной жизнью, а в конце написала: «Наслаждайтесь этой прекрасной жизнью и лучше всего своей».

Большинство подписчиков Анны в комментариях поддержали её высказывание. Однако не обошлось и без тех, кто указал певице на её хвастовство, относясь к опубликованному посту с недоверием.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 03:01
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