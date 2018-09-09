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В Башкирии нашли закопанные 70 лет назад человеческие останки

Во время выкапывания ямы на своем дачном участке житель Башкирии обнаружил человеческие останки, которые были закопаны 70 лет назад. О такой находке мужчина сообщил в правоохранительные органы.

В Башкирии нашли закопанные 70 лет назад человеческие останки


Данный инцидент произошел в Альшеевском районе. На глубине примерно в 130 сантиметров лопата жителя Башкирии уперлась во что-то твердое и мужчина обнаружил человеческие кости и череп.

Экспертам удалось установить, что захоронение было сделано примерно 70 лет назад. Обстоятельства, при которых это случилось, пока устанавливаются.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:09
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