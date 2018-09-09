Компания Chery намерена вывести на рынок флагманский кроссовер под брендом Jetour

Прототип нового кроссовера Jetour X90 был представлен в Пекине минувшей весной. По своим размерам новый автомобиль сопоставим с Toyota Highlander, его габариты составляют 4 840/1 925/1 745 мм, а колёсная база равна 2 850 мм. Ожидается, что цена новинки составит от 130 000 юаней, что эквивалентно 1 312 000 рублей.Согласно предварительной информации, в подкапотном пространстве флагмана будет установлен турбированный силовой агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии производители предложат новый «автомат» на 8 диапазонов, при этом для кроссовера не будет доступен полный привод.В перечень оснащения нового автомобиля Jetour X90 входит запуск двигателя с кнопки, цифровая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс, электронный ручной тормоз, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, а также панорамный люк и кожаная отделка салона.