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Компания Chery намерена вывести на рынок флагманский кроссовер под брендом Jetour

Автоконцерн Chery намерен в начале следующего года вывести на рынок под брендом Jetour флагманский кроссовер. В конце августа текущего года в модельном ряду Jetour уже появился один трёхрядный паркетник Х70.

Компания Chery намерена вывести на рынок флагманский кроссовер под брендом Jetour


Прототип нового кроссовера Jetour X90 был представлен в Пекине минувшей весной. По своим размерам новый автомобиль сопоставим с Toyota Highlander, его габариты составляют 4 840/1 925/1 745 мм, а колёсная база равна 2 850 мм. Ожидается, что цена новинки составит от 130 000 юаней, что эквивалентно 1 312 000 рублей.

Согласно предварительной информации, в подкапотном пространстве флагмана будет установлен турбированный силовой агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии производители предложат новый «автомат» на 8 диапазонов, при этом для кроссовера не будет доступен полный привод.

В перечень оснащения нового автомобиля Jetour X90 входит запуск двигателя с кнопки, цифровая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс, электронный ручной тормоз, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, а также панорамный люк и кожаная отделка салона.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:01
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