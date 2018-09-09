В Краснокамске неизвестные обстреляли пассажирский автобус
В Краснокамске 8 сентября неизвестные обстреляли очередной автобус. Такое происходит в городе уже не в первый раз.
В салоне автобуса во время чрезвычайного происшествия находились пассажиры. Очевидцы опубликовали в Сети снимки с места происшествия. На фото видно пробитое боковое стекло в транспорте. Пока отсутствует информация касательно пострадавших. Скорее всего, по автобусу стрельбу осуществляли из пневматики. Комментируя произошедшее, пользователи отметили, что в Краснокамске такое происходит уже не первый раз. По их словам «Война продолжается». Из-за этого директору АТП Краснокамска сожгли Lexus. У него на несколько рейсов ежедневно выходят несколько автобусов.
Представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю сообщили, что в отделе Министерства внутренних дел по Краснокамскому району в настоящее время проводят проверку, которая направлена на установление достоверности размещенной в соцсети информации.
В салоне автобуса во время чрезвычайного происшествия находились пассажиры. Очевидцы опубликовали в Сети снимки с места происшествия. На фото видно пробитое боковое стекло в транспорте. Пока отсутствует информация касательно пострадавших. Скорее всего, по автобусу стрельбу осуществляли из пневматики. Комментируя произошедшее, пользователи отметили, что в Краснокамске такое происходит уже не первый раз. По их словам «Война продолжается». Из-за этого директору АТП Краснокамска сожгли Lexus. У него на несколько рейсов ежедневно выходят несколько автобусов.
Представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю сообщили, что в отделе Министерства внутренних дел по Краснокамскому району в настоящее время проводят проверку, которая направлена на установление достоверности размещенной в соцсети информации.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:41