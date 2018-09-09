Поклонники раскритиковали Елену Темникову на снимке без фотошопа
В Сети были опубликованы снимки исполнительницы Елены Темниковой, которые не подвергались обработки фотошопом. Поклонники знаменитости пришли в шок от состояния кожи на лице их любимицы.
На своих странницах в социальных сетях Елена Темникова всегда выглядит прекрасно, у нее гладкая кожа, стройная фигура и ухоженные волосы. Поклонники певицы привыкли видеть ее практически идеальной. Но фотографии с недавнего выступления певицы заставили многих пользователей Сети пересмотреть свое мнение о знаменитости. Некоторые заявили, что после концертов Елена Темникова часто отказывается сделать снимок с фанатами и все это из-за состояния ее кожи на лице.
Ведь после выступления макияж уже не так скрывает изъяны, как до его начала. Фотографии, сделанные вовремя выступления певицы и опубликованные в Сети, стали этому доказательством.
На своих странницах в социальных сетях Елена Темникова всегда выглядит прекрасно, у нее гладкая кожа, стройная фигура и ухоженные волосы. Поклонники певицы привыкли видеть ее практически идеальной. Но фотографии с недавнего выступления певицы заставили многих пользователей Сети пересмотреть свое мнение о знаменитости. Некоторые заявили, что после концертов Елена Темникова часто отказывается сделать снимок с фанатами и все это из-за состояния ее кожи на лице.
Ведь после выступления макияж уже не так скрывает изъяны, как до его начала. Фотографии, сделанные вовремя выступления певицы и опубликованные в Сети, стали этому доказательством.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:38