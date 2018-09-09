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Поклонники раскритиковали Елену Темникову на снимке без фотошопа

В Сети были опубликованы снимки исполнительницы Елены Темниковой, которые не подвергались обработки фотошопом. Поклонники знаменитости пришли в шок от состояния кожи на лице их любимицы.

Поклонники раскритиковали Елену Темникову на снимке без фотошопа


На своих странницах в социальных сетях Елена Темникова всегда выглядит прекрасно, у нее гладкая кожа, стройная фигура и ухоженные волосы. Поклонники певицы привыкли видеть ее практически идеальной. Но фотографии с недавнего выступления певицы заставили многих пользователей Сети пересмотреть свое мнение о знаменитости. Некоторые заявили, что после концертов Елена Темникова часто отказывается сделать снимок с фанатами и все это из-за состояния ее кожи на лице.

Поклонники раскритиковали Елену Темникову на снимке без фотошопа


Ведь после выступления макияж уже не так скрывает изъяны, как до его начала. Фотографии, сделанные вовремя выступления певицы и опубликованные в Сети, стали этому доказательством.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:38
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