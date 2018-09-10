Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова родила первенца

По словам ведущей, она выбирала Пятигорск, потому что там всегда свежие продукты и хороший воздух. Своего первенца артистка с супругом назвала Артёмом. Сейчас родители постоянно проводят время с чадом. Однако иногда Екатерине Моргуновой из-за работы на ТВ приходится расставаться со своим малышом. Звезда КВН рассказала, что, скорее всего, придётся искать няню, потому что работа в телешоу не позволит постоянно быть рядом с Артёмом.Сегодня в Москве состоится концерт, посвящённый 5-летию программы "Однажды в России". Екатерина Моргунова намерена после мероприятия вернуться в Пятигорск. Она понимает, что постоянно жить в таком ритме вряд ли ей удастся.