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Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова родила первенца

Звезда телешоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова родила первенца. Мальчик появился на свет девятнадцатого августа в пятигорской больнице.

Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова родила первенца


По словам ведущей, она выбирала Пятигорск, потому что там всегда свежие продукты и хороший воздух. Своего первенца артистка с супругом назвала Артёмом. Сейчас родители постоянно проводят время с чадом. Однако иногда Екатерине Моргуновой из-за работы на ТВ приходится расставаться со своим малышом. Звезда КВН рассказала, что, скорее всего, придётся искать няню, потому что работа в телешоу не позволит постоянно быть рядом с Артёмом.

Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова родила первенца


Сегодня в Москве состоится концерт, посвящённый 5-летию программы "Однажды в России". Екатерина Моргунова намерена после мероприятия вернуться в Пятигорск. Она понимает, что постоянно жить в таком ритме вряд ли ей удастся.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01
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