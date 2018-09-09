Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане из-за угроз в соцсети

Недавно в аккаунте певца появились угрозы. Авторы заявили, что концерт артиста в Дагестане станет для него, а также для его зрителей, опасным. Некоторое время Егор Крид решал, как же ему поступить. Поначалу исполнитель песен думал проигнорировать сообщения, однако проанализировав ситуацию, принял решение не рисковать жизнью, а также обезопасить своих поклонников. В результате концерт в Махачкале артист отменил. Сообщается, что из-за аналогичных сообщений отменили выступление певца Doni.По некоторым данным, представители полиции уже провели расследование и выяснили личности некоторых людей, которые угрожали знаменитости. В данное время с ними проводят работу сотрудники МВД.