В Москве голова ребёнка застряла в заборе

На территории школы в московском районе Марьино с одним из детей произошло чрезвычайное происшествие. На волейбольной площадке учебного заведения у ребёнка застряла голова в заборе.На место инцидента были вызваны спасатели, так как самостоятельно освободиться пострадавшему не удалось.