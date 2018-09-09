В Москве голова ребёнка застряла в заборе
На юго-востоке Москвы возле школы произошёл инцидент с ребёнком, его голова застряла в заборе. Об этом накануне сообщили очевидцы происходящего.
На территории школы в московском районе Марьино с одним из детей произошло чрезвычайное происшествие. На волейбольной площадке учебного заведения у ребёнка застряла голова в заборе.
На место инцидента были вызваны спасатели, так как самостоятельно освободиться пострадавшему не удалось.
На территории школы в московском районе Марьино с одним из детей произошло чрезвычайное происшествие. На волейбольной площадке учебного заведения у ребёнка застряла голова в заборе.
На место инцидента были вызваны спасатели, так как самостоятельно освободиться пострадавшему не удалось.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 13:58