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В Москве голова ребёнка застряла в заборе

На юго-востоке Москвы возле школы произошёл инцидент с ребёнком, его голова застряла в заборе. Об этом накануне сообщили очевидцы происходящего.

В Москве голова ребёнка застряла в заборе


На территории школы в московском районе Марьино с одним из детей произошло чрезвычайное происшествие. На волейбольной площадке учебного заведения у ребёнка застряла голова в заборе.

На место инцидента были вызваны спасатели, так как самостоятельно освободиться пострадавшему не удалось.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 13:58
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