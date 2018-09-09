Конспирологи заявили об атаке на Землю со стороны Нибиру

В некоторых уголках земного шара были зафиксированы подземные толчки более 5 баллов, что по мнению конспирологов и есть доказательством того, что Нибиру стремительно приближается к Земле. Также они особо отмечают, что происходящие за последние несколько лет природные катаклизмы являются следствием мощных энергетических ресурсов Планеты Х. Как только Нибиру приблизится на опасное для Земли расстояние, обитателей нашей планеты ожидает весьма печальная участь.Также исследователи, заметили аномальную активность представителей внеземных цивилизаций, которые, по их мнению, предпринимают попытки предотвратить гибель всего живого на Земле.