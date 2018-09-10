Ученые: На Юпитере обнаружены целые океаны воды

Недавно специализированная станция в космосе сбросила модуль в сторону Юпитера. Ранее из-за необычных характеристик атмосферы планеты было очень трудно точно выяснить состав атмосферы, а также твердого слоя планеты. Однако за счет технологическому развитию модуля получилось выявить водород, азот и большое количество влаги.Раньше предполагали, что влажность есть лишь в малых количествах и только в определенных местах атмосферы Юпитера, точнее, в точках образования газовых вихрей. Крайние же исследования указывают на то, что газовый гигант содержит полноценные океаны воды, впрочем, ее состав может заметно отличаться от земной. Кислорода же в глубине планетоида, по словам ученых, вдвое больше, чем на Солнце.