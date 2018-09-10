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Ученые: На Юпитере обнаружены целые океаны воды

Ученые доказали, что на Юпитере есть вода. Как стало известно, планетоид содержит целые океаны, найти которые раньше не получалось в связи с техническим оснащением космических станций.

Ученые: На Юпитере обнаружены целые океаны воды


Недавно специализированная станция в космосе сбросила модуль в сторону Юпитера. Ранее из-за необычных характеристик атмосферы планеты было очень трудно точно выяснить состав атмосферы, а также твердого слоя планеты. Однако за счет технологическому развитию модуля получилось выявить водород, азот и большое количество влаги.

Раньше предполагали, что влажность есть лишь в малых количествах и только в определенных местах атмосферы Юпитера, точнее, в точках образования газовых вихрей. Крайние же исследования указывают на то, что газовый гигант содержит полноценные океаны воды, впрочем, ее состав может заметно отличаться от земной. Кислорода же в глубине планетоида, по словам ученых, вдвое больше, чем на Солнце.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:01
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