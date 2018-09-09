В Пензенской области мужчина избил свою знакомую металлической трубой

Инцидент произошёл в одном из населённых пунктов Бессоновского района. Ранее судимый 27-летний мужчина и его 42-летняя знакомая отдыхали вместе на берегу пруда. По неустановленным причинам, местный житель схватил металлическую трубу и нанёс ею множественные удары потерпевшей. В результате женщину пришлось в срочном порядке госпитализировать в больницу для оказания срочной медицинской помощи.По факту произошедшего в местном отделе полиции в отношении рецидивиста было заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемому мужчине за истязание женщины грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.