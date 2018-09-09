Подробности конфликта: В Москве водитель наехал на 10 человек
9 сентября на юге Москвы в районе Марьино на Новочеркасском бульваре водитель иномарки после конфликта в кафе сознательно наехал на толпу людей. 10 человек в итоге получили травмы разной степени тяжести.
После этого пострадавших доставили в медицинское учреждение. Информация передана представителем столичных экстренных служб. Вначале передавали, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие того, что водитель марки Volkswagen не смог справиться с управлением.
Позже появилась информация, что мужчина, пребывавший за рулём транспортного средства, намеренно наехал на людей, которые находились на бульваре. Причиной этого послужил бытовой конфликт, произошедший с пострадавшими в кафе. В настоящее время представители полиции устанавливают все причины, а также обстоятельства происшествия.
После этого пострадавших доставили в медицинское учреждение. Информация передана представителем столичных экстренных служб. Вначале передавали, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие того, что водитель марки Volkswagen не смог справиться с управлением.
Позже появилась информация, что мужчина, пребывавший за рулём транспортного средства, намеренно наехал на людей, которые находились на бульваре. Причиной этого послужил бытовой конфликт, произошедший с пострадавшими в кафе. В настоящее время представители полиции устанавливают все причины, а также обстоятельства происшествия.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:56