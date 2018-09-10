Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России

В начале июня текущего года в продажу поступил фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3, предлагающий широкие функциональные возможности. Вначале данное устройство расценивалось в 5 000 рублей. Однако уже сейчас эта модель стоит намного дешевле. Сейчас эти наручные спортивные браслеты можно приобрести за 1 780 руб. Конкуренция среди отечественных магазинов является настолько сильной, что расценки отличаются всего на несколько рублей.Некоторые торговые точки для покупки предлагают кроме спортивного браслета также сменные оригинальные ремешки, предназначенные для Xiaomi Mi Band 3. Они бывают только темно-синей, красной и черной расцветки.