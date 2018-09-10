АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России

Спортивные браслеты пару лет назад стоили от 100 до 200 долларов. Теперь же данные устройства, включая также Xiaomi Mi Band 3, снизились в цене.

Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России


В начале июня текущего года в продажу поступил фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3, предлагающий широкие функциональные возможности. Вначале данное устройство расценивалось в 5 000 рублей. Однако уже сейчас эта модель стоит намного дешевле. Сейчас эти наручные спортивные браслеты можно приобрести за 1 780 руб. Конкуренция среди отечественных магазинов является настолько сильной, что расценки отличаются всего на несколько рублей.

Некоторые торговые точки для покупки предлагают кроме спортивного браслета также сменные оригинальные ремешки, предназначенные для Xiaomi Mi Band 3. Они бывают только темно-синей, красной и черной расцветки.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России
Ученые рассказали о негативных свойствах чеснока
Ники Минаж взволновала поклонников фото в
В Нью-Йорке официально дебютировал внедорожник
Как стать богаче: Учёные назвали черту характера
NASA разместило в Сети 360-градусную панораму
"Совершенный сосуд": Мария Лиман показала
Новый смартфон Vivо X23 упадет в стоимости на 30
«Воспоминания»: Анастасия Волочкова под звуки
Компания Chery намерена вывести на рынок
"Маленькая Мона Лиза": Светлана Лобода показала
BMW официально показал версии X3 M и X4 M
Ученые рассказали об уникальный свойствах
«Нам 4 года»: Полина Гагарина отпраздновала
ОС Android устарела: Fuchsia заменит ее в 2024
''Согласна ''сменить пол'': Алла Пугачева
Анастасия Квитко показала фотографию в элегантном
Эксперты назвали продукты для повышения
Эксперты опубликовали 10 реальных причин отказа
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых премьер авто
Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro должен повторить
Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с
В Ростове обнаженный мужчина проехал в городском
"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула
Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце
Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам
BMW серии R получат новый двигатель на 1254
Оксана Федорова поздравила всех женщин с
В США камера видеонаблюдения зафиксировала НЛО
Эксперты назвали лучшие смартфоны на Android 2018
Просмотреть все новости